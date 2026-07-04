Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали в Петергофе

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 1 228 0

Также известно, что удар пришелся и на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Обломки одного из сбитых утром 4 июля беспилотников ВСУ упал в Петергофе. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов — заявление опубликовано на официальном канале пресс-службы главы города и правительства в мессенджере МАКС.

«Силами ПВО сбито 72 беспилотных летательных аппарата, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», — отмечается в сообщении.

Также известно, что удар пришелся и на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга.

«Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу.

Власти напоминают, что трогать фрагменты сбиты беспилотников нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в полицию или МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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