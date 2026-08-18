«Многого лишена»: Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге

Певица Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге

Певица Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после травмы ноги и уже строит планы на новую операцию — на этот раз пластическую. Артистка рассказала, что шрамы, оставшиеся от падения в ванной, сильно выделяются, но исправить это сейчас невозможно. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Я не скрываю это от своих подписчиков, но настроение у меня отличное и состояние тоже. Многого я была лишена. Лишена лета, всех видов спорта: вейксерфинга, падела, тенниса, нормальных тренировок. Но так случилось, и уже расстраиваться не вижу никакого смысла», — поделилась звезда.

Певица травмировала колено 12 июня. Она провела около недели в больнице, затем долго передвигалась в ортезе и до сих пор носит компрессионную повязку. Многие поклонники считают, что рана не срослась до сих пор, потому что артистка не взяла паузу для реабилитации и продолжала выходить на сцену. Сейчас Бузова занята в жюри проекта «Хочу на ТНТ».

«Я уверена, и врачи уверены, что к этому моменту вся физическая боль пройдет, и останется только эстетика, которой нужно будет заняться через год», — добавила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Бузова обратилась к журналистам и поклонникам с просьбой прекратить расспросы о состоянии ее здоровья и процессе восстановления после травмы ноги. Артистка призналась, что устала от постоянного обсуждения этой темы, поскольку за последние несколько месяцев вышло слишком много публикаций о ее самочувствии. Она подчеркнула, что, несмотря на продолжающееся лечение и ограничения в движениях, устала «ныть» и хочет сосредоточиться на творчестве.

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