«Многого лишена»: Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Артистка заявила, что убрать рубцы после травмы колена сможет только через год, так как рана еще не зажила полностью.

Певица Ольга Бузова готовится к новой операции

Фото: Instagram*/ buzova86

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Тема:
Ольга Бузова

Певица Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге

Певица Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после травмы ноги и уже строит планы на новую операцию — на этот раз пластическую. Артистка рассказала, что шрамы, оставшиеся от падения в ванной, сильно выделяются, но исправить это сейчас невозможно. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Я не скрываю это от своих подписчиков, но настроение у меня отличное и состояние тоже. Многого я была лишена. Лишена лета, всех видов спорта: вейксерфинга, падела, тенниса, нормальных тренировок. Но так случилось, и уже расстраиваться не вижу никакого смысла», — поделилась звезда.

Певица травмировала колено 12 июня. Она провела около недели в больнице, затем долго передвигалась в ортезе и до сих пор носит компрессионную повязку. Многие поклонники считают, что рана не срослась до сих пор, потому что артистка не взяла паузу для реабилитации и продолжала выходить на сцену. Сейчас Бузова занята в жюри проекта «Хочу на ТНТ».

«Я уверена, и врачи уверены, что к этому моменту вся физическая боль пройдет, и останется только эстетика, которой нужно будет заняться через год», — добавила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Бузова обратилась к журналистам и поклонникам с просьбой прекратить расспросы о состоянии ее здоровья и процессе восстановления после травмы ноги. Артистка призналась, что устала от постоянного обсуждения этой темы, поскольку за последние несколько месяцев вышло слишком много публикаций о ее самочувствии. Она подчеркнула, что, несмотря на продолжающееся лечение и ограничения в движениях, устала «ныть» и хочет сосредоточиться на творчестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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