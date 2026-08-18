«Что ж теперь, не петь?» — Лоза высказался о выступающих под фонограмму звездах

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 481 0

Музыкант напомнил, что еще певец Иосиф Кобзон выступал за закон против «фанеры».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец Юрий Лоза: фонограмма — неизбежная реальность современной эстрады

Певец Юрий Лоза в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru оценил ситуацию с выступлениями звезд под фонограмму, назвав это неизбежной реальностью современной эстрады.

По словам музыканта, в свое время народный артист СССР Иосиф Кобзон всерьез продвигал идею ввести закон, регламентирующий выступления под «фанеру» и предусматривающий наказание для недобросовестных артистов. Однако, как считает Лоза, проблема лежит не в законодательной плоскости.

«Поймите, что люди прекрасно знают, что артисты идут, поют под фонограмму, все равно идут на концерты», — заявил собеседник 5-tv.ru.

Лоза обратил внимание на юридическую лазейку: артист может честно указать на афише, что «выступает под фонограмму», а не «поет под фонограмму». Таким образом, формально зрителя не обманывают. Регламентировать это, по мнению певца, невозможно — контроль должен оставаться за публикой.

«Только артист, только сам зритель может рублем это все дело контролировать. Ну не умеет человек петь живьем. Что ж теперь, не петь?» — резюмировал Лоза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и музыкант Стас Ярушин, известный по сериалу «Универ» и активно занимающийся сольным творчеством с 2016 года, снова стал объектом внимания интернет-пользователей — после релиза нескольких англоязычных композиций в его адрес в социальных сетях посыпался шквал ироничных замечаний. В комментариях к новым трекам пользователи оставляют едкие фразы, среди которых встречаются вопросы о собственной оценке артистом его творчества, сравнения с неудачным выступлением в караоке и советы не оставлять актерскую карьеру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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