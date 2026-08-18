Певец Юрий Лоза: фонограмма — неизбежная реальность современной эстрады

Певец Юрий Лоза в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru оценил ситуацию с выступлениями звезд под фонограмму, назвав это неизбежной реальностью современной эстрады.

По словам музыканта, в свое время народный артист СССР Иосиф Кобзон всерьез продвигал идею ввести закон, регламентирующий выступления под «фанеру» и предусматривающий наказание для недобросовестных артистов. Однако, как считает Лоза, проблема лежит не в законодательной плоскости.

«Поймите, что люди прекрасно знают, что артисты идут, поют под фонограмму, все равно идут на концерты», — заявил собеседник 5-tv.ru.

Лоза обратил внимание на юридическую лазейку: артист может честно указать на афише, что «выступает под фонограмму», а не «поет под фонограмму». Таким образом, формально зрителя не обманывают. Регламентировать это, по мнению певца, невозможно — контроль должен оставаться за публикой.

«Только артист, только сам зритель может рублем это все дело контролировать. Ну не умеет человек петь живьем. Что ж теперь, не петь?» — резюмировал Лоза.

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