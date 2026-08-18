Отек и сильный зуд: для кого укусы комаров особо опасны

Врач-терапевт Чернышова: Укус комара может вызвать серьезные осложнения

Для большинства людей укус комара или мошки — это максимум зуд, красное пятно и небольшой отек. Но иногда такая встреча с насекомым может закончиться куда неприятнее. Кому стоит быть особенно осторожными, aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Сильнее всего на укусы могут реагировать дети. Их организм еще развивается, поэтому место укуса у ребенка иногда сильно опухает и начинает нестерпимо чесаться. Если малыш расчесывает кожу, в ранку может попасть инфекция.

Осторожнее стоит быть и людям с сахарным диабетом или заболеваниями сосудов. У них поврежденная кожа восстанавливается медленнее. Даже маленькая ранка от укуса может долго не заживать, воспалиться или загноиться.

Отдельная история — аллергики. Причем не обязательно иметь аллергию именно на укусы насекомых.

«Люди с выраженными аллергическими заболеваниями, атопическим дерматитом, бронхиальной астмой, поллинозом должны беречься от укусов насекомых. У них проявление сильнее», — предупредила Чернышова.

У аллергика обычный укус может вызвать сильный отек или крапивницу по всему телу. В редких случаях реакция становится системной и требует медицинской помощи.

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