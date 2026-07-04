«Спокойный и улыбчивый»: коллега о подозреваемом в убийстве девочки в Ленобласти
По словам знакомого, мужчина никогда не проявлял агрессии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти был спокойным и улыбчивым
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области был спокойным и улыбчивым человеком. Об этом 5-tv.ru сообщил его знакомый Евгений, заместитель председателя правления СНТ «Захожье», в котором состоял фигурант.
«Никогда мы не видели агрессии<…> Человек всегда улыбался, всегда спокоен и уравновешен», — сказал зампредседателя Евгений.
Мужчину задержали ранее на вокзале в Гатчине Ленинградской области. Ему 42 года, он женат, ранее судим. Занимался общественной работой по благоустройству СНТ.
Мужчину подозревают в расправе над ребенком, тело которого ранее нашли в лесополосе в Тосненском районе Ленинградской области. Согласно криминологическому анализу, несовершеннолетняя была убита. Ее искали силами волонтеров и сотрудников поисково-спасательных отрядов.
Предварительно сообщалось, что девочка ушла из дома за грибами и исчезла. Последним из близких, кто говорил с ней, был отец — они общались по телефону. Позднее ребенка видели на записях с камер видеонаблюдения — она шла по дороге между местными СНТ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
57%
Нашли ошибку?