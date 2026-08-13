Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Хотин лечился от наркомании

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 29 0

Мужчина проходит по делу об убийстве и ожидает решения суда о мере пресечения.

Сын экс-вице-губернатора Петербурга лечился от наркомании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сын бывшего министра регионального развития России и экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александр Хотин, которого подозревают в убийстве мужчины в Москве, ранее проходил лечение от наркотической зависимости. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

На заседание по избранию меры пресечения 33-летний Хотин пришел с синяком под глазом. Следствие ходатайствует о его аресте.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 августа в Можайском районе столицы. Предполагается, что Хотин поссорился с 54-летним мужчиной в своей квартире и несколько раз ударил его ножом.

Пострадавший смог выйти в подъезд, где его обнаружили прибывшие по вызову соседей медики. Несмотря на оказанную помощь, спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого задержали в Можайске на следующий день после произошедшего. В его ванной комнате правоохранители обнаружили окровавленный нож.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебное заседание по делу об убийстве девятилетнего Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге перенесли на 31 августа. Ребенок пропал 30 января, когда собирался покататься с горки и поехать к гипермаркету на Таллинском шоссе.

На камеры наблюдения попал момент, на котором ребенок сел в белый внедорожник Жилкина. Злоумышленник совершил с Пашей развратные действия, а затем, испугавшись, ударил его по голове, связал скотчем и избавился от тела, утопив его в водоеме.

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