Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области признал вину

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

По предварительным данным, мужчина ранее состоял в отношениях с родственницей школьницы.

В Ростовской области зарезали 14-летнюю девочку

Фото: СК РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Ростовской области, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, вечером 13 августа между 21-летним молодым человеком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и несовершеннолетней произошел словесный конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес девочке множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.

«Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали в кратчайшие сроки. Во время допроса он признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Сергею Ковалеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебное заседание по делу об убийстве девятилетнего Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге перенесли на 31 августа. Ребенок пропал 30 января, когда собирался покататься с горки в Горелове и поехать к гипермаркету на Таллинском шоссе. После нескольких дней поисков, в которых участвовали волонтеры и силовики, тело мальчика нашли примерно в 30 километрах от места исчезновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
День перемен: что принесет соединение Меркурия и Юпитера во Льве 15 авгус...

Последние новости

17:00
Аджика без варки теперь любимая закуска на зиму: простой рецепт за 30 минут
16:45
Четвертый тур РПЛ-2026/27: злые «Зенит» и «Динамо» сыграют в Петербурге
16:37
«Что нас не убивает, делает сильнее»: Газманов о потопе в студии звукозаписи
16:30
Не только размер: как выбрать кроссовки для физкультуры перед 1 сентября
16:21
«По лекалам киевских нацистов»: Захарова о борьбе с русским языком в Молдавии
16:10
Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области признал вину

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Родные не пришли: Наталью Трубникову кремировали в Москве
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь