Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Ростовской области признал вину

Житель Ростовской области, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, вечером 13 августа между 21-летним молодым человеком, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и несовершеннолетней произошел словесный конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес девочке множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия.

«Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали в кратчайшие сроки. Во время допроса он признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Сергею Ковалеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судебное заседание по делу об убийстве девятилетнего Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге перенесли на 31 августа. Ребенок пропал 30 января, когда собирался покататься с горки в Горелове и поехать к гипермаркету на Таллинском шоссе. После нескольких дней поисков, в которых участвовали волонтеры и силовики, тело мальчика нашли примерно в 30 километрах от места исчезновения.

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