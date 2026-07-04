В Башкирии пьяная мать забыла младенца на улице

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Ребенка к себе домой забрала знакомая семьи.

Ребенка оставили на улице в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Салавате 19-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила младенца на улице без присмотра. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Ранее в СМИ появилась информация, что ребенка нашли лежащим на траве. В МВД подтвердили, что младенец действительно остался без присмотра. Его вовремя забрала знакомая матери, которая и сообщила правоохранителям о случившемся.

«Заявительница сообщила, что она забрала к себе ребенка, оставленного без присмотра, поскольку его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе.

После проверки на девушку составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница подмосковных Котельников оставила двухмесячного ребенка в коляске под палящим солнцем. Позже женщина объяснила следователям, что во время прогулки вместе с мужем встретила друзей, они выпивали и уснули на карьере, забыв о малыше. Семью поставили на учет в органах профилактики.

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В Башкирии пьяная мать забыла младенца на улице

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