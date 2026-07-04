Украинский бизнесмен Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Состояние другой пострадавшей остается крайне тяжелым.

Что известно о раненых в результате взрыва в Монако

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако, вышел из комы. Его самочувствие улучшилось. Об этом сообщает газета Nice Matin.

Однако 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, которая сопровождала бизнесмена в день происшествия, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После госпитализации женщине ампутировали ноги, ей регулярно проводят переливание крови. Врачи не исключают, что из-за полученных травм она может потерять зрение, слух и способность говорить.

Также при взрыве пострадал 13-летний ребенок. Его доставили в детскую больницу Ниццы. Сейчас угрозы его жизни нет.

Главную подозреваемую в организации покушения, 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, пока не задержали. После взрыва она пересекла границу с Францией, села в арендованный автомобиль и, предположительно, через Италию направилась в Германию, где раньше она проживала в центре для соискателей убежища.

Покушение в Монако

Взрыв произошел 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. Прокуратура страны расследует произошедшее как покушение на убийство. По данным Le Figaro, следствие рассматривает версию о возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ). Мотивом могли стать связанные с Ермолаевым кол-центры в Днепропетровске и его возможное влияние на политические процессы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция обыскала и изъяла машину Анастасии Березовской.

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