«На контакте с Богом»: Азиза о секрете, помогающем восстановиться после концертов

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 35 0

Артистка многие годы изучает религию, это помогает ей найти ответы на важные вопросы.

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Духовные практики помогают певице Азизе восстановиться после концертов

Певица Азиза восстанавливается после концертов с помощью духовных практик. Об этом артистка сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премии «Мотивация» телеканала Music Box Russia.

«Лежу где-то в норке и залечиваю вот эти раны, эту духовную боль, душевную, физическую. Я нахожусь на контакте с Богом, и силы появляются. Ритуалы в основном ведические старинные, связанные со всеми пятью элементами», — поделилась певица.

По словам Азизы, к своему мировоззрению она пришла не сразу. Она много читала философскую литературу и изучала разные религиозные направления, пытаясь найти ответы на важные вопросы. Артистка рассказала, что интересовалась исламом, православием, ведическими традициями, индуизмом и каббалой.

Более 20 лет назад Азиза сменила веру, перейдя из ислама в православие.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Сати Казанова получила особый духовный статус и вошла в узкий круг последователей своего наставника. После обряда очищения и церемонии посвящения артистке был присвоен сан пандит. По словам Казановой, этот статус означает не просто знания, а глубокое понимание, внутреннюю зрелость и стремление сохранять смирение перед истиной.

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