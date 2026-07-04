Западные СМИ с крайней неохотой освещают освобождение Константиновки ДНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Пресса по-разному отреагировала на сообщения о ситуации вокруг населенного пункта, выбирая сдержанные формулировки.

Западные СМИ о взятии Константиновки ДНР

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Освещение сообщений об освобождении Константиновки Вооруженными силами России в ряде ведущих западных СМИ оказалось заметно осторожным и фрагментарным. Журналисты использовали аккуратные формулировки, а некоторые издания вовсе ограничились косвенными упоминаниями темы.

Так, агентство Reuters первым среди англоязычных медиа выпустило отдельный материал, посвященный докладу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова президенту России Владимиру Путину.

В публикации отмечалось, что Константиновка рассматривается как южный элемент оборонительной линии, которую, по оценке авторов, Украина использует для удержания промышленного региона. При этом подчеркивалось, что украинская сторона не дала комментариев по заявлению Москвы.

«Военные сообщили президенту России Владимиру Путину, что их силы взяли под контроль Константиновку на востоке Украины — ключевой населенный пункт. <…> Украина не прокомментировала заявление России», — пишет Reuters.

Агентство Associated Press не стало выносить новость о взятии города в отдельный материал, а встроило ее в более широкий контекст публикации, посвященной реакции российского руководства на удары по территории России. В тексте агентство также воздерживается от прямого подтверждения или опровержения заявлений, ссылаясь на отсутствие реакции украинской стороны.

«В пятницу Путин посетил штаб российских Вооруженных сил, руководящий действиями на Украине, чтобы получить доклад о взятии города Константиновки», — говорится в публикации.

Газета The New York Times, в свою очередь, в последнем материале не упоминала Константиновку вовсе, ограничившись сообщением о докладах военного командования российскому президенту.

На этом фоне турецкое агентство Anadolu Agency передало заявление российской стороны о контроле над прифронтовым городом, а пакистанское издание Arab News Pakistan сделало акцент на его стратегическом значении, называя Константиновку одним из ключевых опорных пунктов на направлении Краматорска и Славянска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что установление контроля над Константиновкой в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении Славянско-Краматорского укрепленного узла обороны ВСУ.

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