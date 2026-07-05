На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Это произошло во время празднования Дня независимости.

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

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New York Post: на Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошел пожар. Об этом написала газета New York Post.

По данным издания, пламя разгорелось на одном из участков конструкции из-за салютов. Как уточнили журналисты, с моста фейерверки запускали в рамках праздничного шоу в честь Дня независимости.

Искры от пиротехники попали и на другие участки моста. Там тоже разгорелось пламя. Огонь не успел распространиться. Пожарные действовали слажено и потушили небольшие возгорания за считанные минуты.

В настоящее время пока неясно, какой ущерб получил Бруклинский мост, а также нужны ли будут восстановительные работы.

Накануне в США отмечали 250-летие своего основания. В 1776 году в Филадельфии была принята Декларация независимости. Именно тот день, 4 июля, считается началом образования Соединенных Штатов.

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На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

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