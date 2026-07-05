Умер Руслан Ибрагимов, актер из сериала «Бандитский Петербург»

Умер российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов. Зрителям он знаком по таким сериалам, как: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Печальную новость сообщила его подруга, актриса Юлия Нижельская.

«Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память», — написала она на своей странице в социальной сети.

Руслану Ибрагимову был 61 год. Причина смерти актера не раскрывается.

Он родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001-м окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился на специальностях «режиссура», «актер театра и кино». В тот же год дебютировал на экране, появившись в сериале «Бандитский Петербург».

В фильмографии Руслана Ибрагимова 44 проекта. Среди них — сериалы «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф». Помимо съемок в кино выступал на сцене ТЮЗа имени Брянцева в Санкт-Петербурге. В 2011 году Ибрагимов дебютировал в качестве режиссера. Он приложил руку к созданию «Морских дьяволов», «Лишний», «Женщина в зеркале» и других известных телевизионных проектов.

Ранее в возрасте 86 лет умер коллега Руслана Ибрагимова — актер Валерий Филонов. Он скончался во время операции — его сердце не выдержало. Филонов также снимался в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей».

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