Умер Руслан Ибрагимов, актер из сериала «Бандитский Петербург»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 89 0

Артист также был известен в качестве режиссера. Он приложил руку к созданию многих популярных телевизионных проектов.

Умер актер из «Бандитского Петербурга» Руслан Ибрагимов

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны 2», реж.: Егор Абросимов, 2005г.

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Умер российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов. Зрителям он знаком по таким сериалам, как: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Печальную новость сообщила его подруга, актриса Юлия Нижельская.

«Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память», — написала она на своей странице в социальной сети.

Руслану Ибрагимову был 61 год. Причина смерти актера не раскрывается.

Он родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001-м окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился на специальностях «режиссура», «актер театра и кино». В тот же год дебютировал на экране, появившись в сериале «Бандитский Петербург».

В фильмографии Руслана Ибрагимова 44 проекта. Среди них — сериалы «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф». Помимо съемок в кино выступал на сцене ТЮЗа имени Брянцева в Санкт-Петербурге. В 2011 году Ибрагимов дебютировал в качестве режиссера. Он приложил руку к созданию «Морских дьяволов», «Лишний», «Женщина в зеркале» и других известных телевизионных проектов.

Ранее в возрасте 86 лет умер коллега Руслана Ибрагимова — актер Валерий Филонов. Он скончался во время операции — его сердце не выдержало. Филонов также снимался в «Бандитском Петербурге» и «Улицах разбитых фонарей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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