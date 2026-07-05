Внук де Голля заявил, что хочет жить в России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Потомок одного из самых выдающихся политиков Франции хочет дать детям лучшее образование, а это, по его словам, предполагает переезд в нашу страну.

Почему внук де Голля хочет переехать в Россию

Фото: Виталий Смольников/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пьер де Голль, внук первого президента Франции Шарля де Голля, заявил, что хочет переехать в Россию вместе с семьей. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Потомок одного из самых выдающихся политиков XX века отметил, что он уважает нашу страну и для него было бы огромной честью когда-нибудь остаться здесь жить.

Пьер де Голль также рассказал, что он вместе с семьей часто посещает Россию. Однако делают они это пока в качестве иностранцев.

«Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт», — поделился мужчина, отметив, что Россия — великая страна.

Отвечая на вопрос о том, что подтолкнуло его принять такое решение, Пьер де Голль сказал, что он с женой хотел бы дать детям лучшее образование, а это предполагает переезд в Россию.

Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы получить российский паспорт в 2027 году. Он начнет оформлять необходимые документы для получения гражданства после того, как закончит съемки фильма «Последний срок» по повести Валентина Распутина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:08
«Достичь мира — приоритет»: политолог из США о разговоре Путина и Трампа
8:51
Умер Руслан Ибрагимов, актер из сериала «Бандитский Петербург»
8:29
Внук де Голля заявил, что хочет жить в России
8:12
Громкий скандал: Польша тайно передала Украине ракеты для Patriot
8:00
Удар по желудку: что категорически нельзя есть и пить натощак по утрам
7:50
На Бруклинском мосту в Нью-Йорке вспыхнуло пламя

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
«Раз в неделю»: Валерий Сюткин раскрыл свой секрет молодости
В «схеме Долиной» поставлена точка: Верховный суд утвердил «инструкцию»
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео