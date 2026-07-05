«Украинцы не нужны»: Захарова указала на безразличие Зеленского к населению

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Власти Незалежной не предприняли мер для организации вывоза и последующего захоронения тел боевиков, погибших в районе Константиновки.

Владимиру Зеленскому не нужны украинцы

Фото: Reuters/Yves Herman

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Захарова заявила, что Киеву не нужны ни живые, ни мертвые украинцы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение украинских властей не прекращать удары по Константиновке для передачи тел погибших боевиков ВСУ, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не проявляет заботы о судьбе граждан страны. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, отношение к украинцам со стороны руководства Киева носит предельно пренебрежительный характер.

«Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые», — сказала она.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские власти не предприняли мер для организации вывоза и последующего захоронения тел боевиков, погибших в районе Константиновки.

В ведомстве сообщили, что российская сторона объявила о готовности провести гуманитарную операцию по передаче останков украинских солдат, находящихся на территории города. План предполагал, что процедура станет возможной после установления полного контроля над населенным пунктом и прекращения боевых действий.

Однако, как уточнили в Минобороны, при согласовании деталей через профильные структуры украинская сторона отказалась участвовать в процессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия готова организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия Киева на проведение гуманитарной акции.

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