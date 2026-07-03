Путин: в ответ на удары Киева Россия будет расширять зону безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения зоны безопасности в ответ на удары Киева по гражданским объектам РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. С докладом выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Президент и верховный главнокомандующий сказал следующее: чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин на совещании подчеркнул, что создание зоны безопасности — важная часть работы по выполнению общих боевых задач. Он отметил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за российскими войсками. Кроме того, российский лидер в своем выступлении говорил о действиях киевского режима в информационном поле. Он назвал заявления Украины о своих мнимых успехах «пропагандистской операцией».

Ранее Путин сообщил, что российские войска ведут работу над созданием зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС