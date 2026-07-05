Минобороны России готово организовать работу журналистов в Константиновке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 95 0

В освобожденном городе должна пройти передача тел погибших боевиков ВСУ.

Что известно о передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке

Фото: © РИА Новости

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Россия готова организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия Киева на проведение гуманитарной акции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов в Константиновке», — говорится в заявлении ведомства.

Российская сторона предложила Украине провести передачу тел погибших боевиков ВСУ на территории освобожденной Константиновки. Для этого 6 июля необходимо установить режим тишины в городе с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Киев должен был уведомить российское командование о своем решении до 12:00 5 июля по московскому времени. Однако ответ на предложение в установленный срок так и не поступил.

Ранее 5-tv.ru писал, что в пресс-службе Минобороны России подтвердили, что более 20 иностранных СМИ выразили желание приехать в Константиновку, чтобы осветить гуманитарную акцию по передаче тел погибших боевиков ВСУ.

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