В МИД заявили о готовности России продолжить переговоры с Украиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 43 0

Для возобновления диалога нужно не только желание Киева, но и согласие его западных партнеров.

На каких условиях Россия продолжит переговоры с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Галузин: Москва готова продолжить переговоры с Киевом там, где они остановились

Россия готова возобновить переговоры с Украиной с того момента, на котором они оборвались. Такое заявление в интервью журналистам РИА Новости сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса», — сказал он.

В 2026 году Москва и Киев провели три встречи, в них также принимала участие американская делегация. Последний раунд состоялся в Женеве 17–18 февраля. Как прежде отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был прерван по инициативе украинской стороны.

Российский лидер подтверждал, что в случае продолжения переговоров, достигнутые в Стамбуле договоренности (май 2025 года) останутся в силе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола также напоминал о стремлении РФ к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о результатах исследования американской компании Gallup, согласно которым две трети украинцев хотят, чтобы Киев как можно быстрее начал переговоры с Москвой и придерживался дипломатического курса. С 2024 года количество жителей страны, желающих прекращения боевых действий, только растет.

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