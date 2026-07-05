В Запорожской области в результате атаки ВСУ пострадали шесть человек

Шесть жителей Васильевского округа Запорожской области получили ранения в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«Шесть жителей Васильевского муниципального округа пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Они были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме», — говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное, угрозы для их жизни нет.

С момента начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Помимо беспилотников, для ударов по приграничным территориям боевики также используют ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Карачев Брянской области в результате атаки БПЛА были повреждены окна в социальных и медицинских учреждениях, а также в жилых домах.

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