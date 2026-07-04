В Карачеве в результате атаки ВСУ повреждены окна в детсадах и школе
За сутки в регионе было уничтожено 264 беспилотника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В городе Карачев Брянской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждения получили окна в двух детских садах, школе и районной больнице. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в канале в мессенджере МАКС.
По его словам, в ночное время по территории области была совершена массированная атака реактивными БПЛА самолетного типа. В отражении участвовали силы противовоздушной обороны Минобороны РФ, подразделения «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии по региону и сотрудники транспортной полиции. В результате, как уточняется, за сутки было уничтожено 264 беспилотника.
В Карачеве удар привел к повреждениям не только социальных объектов, но и гражданской инфраструктуры: пострадали два автомобиля и четыре частных дома. Специалисты продолжают осмотр территории, на месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.
«В Карачеве в результате атаки беспилотниками повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Также повреждены два гражданских автомобиля, четыре жилых частных дома», — написал Ковальчук.
Он также напомнил жителям о мерах безопасности и призвали не приближаться к обломкам и подозрительным предметам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21. Удар был нанесен утром 3 июля. Пять человек погибло. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее прямым террористическим актом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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