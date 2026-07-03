Три белорусские фуры пострадали в результате удара беспилотника ВСУ в Брянске

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 27 0

Инцидент произошел на стоянке в районе села Красный Камень после пересечения российско-белорусской границы.

Атака ВСУ на автобус в Брянской области: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Брянской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, который следовал из Минска в Анапу, а также по трем белорусским фурам. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

По данным источника, инцидент произошел 2 июля на стоянке в районе села Красный Камень после пересечения российско-белорусской границы. В момент атаки в автобусе находились 19 пассажиров.

В результате удара пострадали два водителя автобуса, которые находятся в тяжелом состоянии, а также один пассажир. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как ранее писал 5-tv.ru, вечером 2 июля в Лисичанске Луганской Народной Республики ВСУ нанесли удар по городскому автобусу. По словам главы региона Леонида Пасечника, атака произошла в момент, когда пассажиры возвращались с работы.

В результате нападения 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, аналогичные атаки были зафиксированы в других населенных пунктах, включая Перевальский муниципальный округ и Первомайск, где беспилотники ВСУ нанесли удары по гражданским грузовым автомобилям. В одном из случаев ранения получил один человек, который был госпитализирован.

Позднее стало известно, что в больницы ЛНР госпитализировали девять пострадавших. Известно, что трое находятся в тяжелом состоянии, еще трое получили своевременную амбулаторную помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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