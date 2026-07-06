На Западе раскрыли план Трампа после встречи с Зеленским в Турции

Reuters: Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции позвонит российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским», — сказал собеседник агентства.

Глава Белого дома и Зеленский проведут переговоры на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. По словам источника, стороны обсудят урегулирование украинского конфликта. Эту же тему Трамп, как ожидается, снова затронет в возможной беседе с Путиным.

«Президент (Трамп — Прим.ред.) испытывает острую необходимость попытаться положить этому (конфликту — Прим.ред.) конец», — добавил источник.

Также сообщается, что Трамп встретится 7 июля с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Кроме того, американский лидер планирует в ходе саммита поднять вопрос увеличения расходов союзников по НАТО на оборону.

Ранее американский политолог Марк Лоу в интервью 5-tv.ru заявил, что Трамп отправится на саммит НАТО с неудобными вопросами для своих партнеров по альянсу, которые у него появились после недавней телефонной беседы с Путиным.

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