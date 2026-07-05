«Неоспоримые факты»: после звонка Путину у Трампа появятся неудобные вопросы к НАТО

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 71 0

Главы стран ЕС продолжают говорить об успехах на Украине. Но какое положение дел в реальности?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shealah Craighead; 5-tv.ru

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Политолог Марк Лоу: Путин передал Трампу факты об Украине перед саммитом НАТО

После разговора с президентом России Владимиром Путиным у американского лидера Дональда Трампа появится множество вопросов к своим партнерам по НАТО. Об этом 5-tv.ru рассказал американский политолог Марк Лоу.

Он отметил, что момент для разговора глав государств выбран удачно, поскольку Путин рассказал о продвижении российских войск на Украине в преддверии саммита альянса в Турции. По его словам, Трамп выдаст такие аргументы, на которые участники саммита не смогут ответить.

«Я уверен, что президент Путин предоставил Дональду Трампу несколько очень жестких и неопровержимых фактов о происходящем на Украине, чтобы когда Трамп приехал на саммит НАТО, он мог их изложить и спросить: «Ну а как насчет этого?», «Как насчет того?». Руководители НАТО не смогут ответить, а если и ответят, то снова будут лгать», - сказал Лоу.

Эксперт также подчеркнул, что Евросоюз демонстрирует совершенно противоположную картину в вопросе украинского конфликта. Он уверен, что на предстоящем саммите лидеры европейских стран будут утверждать о своих успехах на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о телефонном разговоре Путина и Трампа. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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