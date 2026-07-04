Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. О разговоре сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что Зеленский поздравил Трампа с Днем независимости США. При этом другие подробности о беседе руководителей двух государств журналист не привел.

«Зеленский разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — написал Равид.

Ранее главу Белого дома с Днем независимости поздравил президент России Владимир Путин. Он напомнил о союзничестве стран в двух мировых войнах и разгроме фашизма. Он также подчеркнул, что Москва и Вашингтон сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства. Кроме того, российский лидер добавил, что Россия и США, как крупнейшие ядерные державы, несут ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

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