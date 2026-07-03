Органы чувств: 10 фактов о кошачьих усах, которые удивят даже владельцев питомцев
А вы знали, что у кошки их в среднем 24? Проверьте своего любимца!
Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt
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Когда мы смотрим на кошку, нас очаровывают ее глаза, грация и мягкая шерсть. Но есть у этих животных одна деталь, которую мы часто принимаем как должное, — усы.
Длинные, изящные, они словно элегантная оправа кошачьей мордочки. Однако за этой внешней красотой скрывается сложнейшая сенсорная система, без которой кошка была бы практически беспомощна.
Вибриссы — именно так называют кошачьи усы с научной точки зрения — это не просто украшение, а настоящий навигатор, радар и язык тела в одном флаконе. Вот десять фактов об этом удивительном инструменте, которые заставят вас взглянуть на своего питомца совершенно иначе.
Осязательные нити
Кошачьи усы кардинально отличаются от обычной шерсти. Если провести рукой по спине кошки, а затем коснуться ее усов, разница будет очевидна: вибриссы значительно толще и жестче. Но главное отличие скрыто под кожей.
Каждый ус закреплен в тканях гораздо глубже, чем обычный волос, и окружен множеством нервных окончаний. Это не просто волоски — это настоящие сенсоры, своего рода антенны, которые собирают информацию об окружающем мире.
Причем растут они не только на морде: чувствительные вибриссы можно обнаружить над глазами, возле ушей, на подбородке и даже на лапах. У каждого «пучка» усов — своя задача, своя роль в сложной системе восприятия, которая помогает кошке существовать в этом мире.
Строгая симметрия
Природа любит порядок, и кошачьи усы — лучшее тому доказательство. У большинства кошек количество основных вибрисс на морде близко к 24 (по 12 с каждой стороны), однако допустимы индивидуальные вариации — встречаются особи с 22 или 26 крупными усами, не считая мелких дополнительных волосков.
Эта симметричная структура позволяет животному с поразительной точностью определять расстояния и ориентироваться даже в полной темноте. Конечно, бывают индивидуальные отклонения, но общее количество вибрисс всегда остается четным — так задумано эволюцией.
Орган чувств номер один
В отличие от обычных волосков, вибриссы — это полноценный орган осязания. Их кончики снабжены особыми механорецепторами, которые передают в мозг данные о положении предметов, их форме и даже текстуре поверхности. Представьте, что кошка буквально «ощупывает» пространство вокруг себя, почти не полагаясь на зрение.
Именно поэтому обрезать усы категорически нельзя — это лишает животное важнейшего инструмента восприятия окружающей среды. Кошка с подстриженными усами становится дезориентированной, теряет уверенность в движениях и может даже травмироваться.
Кстати, ученые нашли неожиданное применение кошачьим усам: анализ изотопов в их структуре позволяет изучать питание кошек. Исследования показали, что даже свободно гуляющие питомцы получают подавляющую часть белка из корма, а не от охоты.
Стресс от собственных усов
У кошачьих усов есть одна особенность, о которой многие владельцы даже не подозревают. Из-за своей сверхчувствительности вибриссы могут доставлять питомцу настоящий дискомфорт. Если кошка вынуждена есть из узкой или глубокой миски, ее усы постоянно соприкасаются со стенками.
Это вызывает так называемый «стресс усов» — состояние, при котором животное испытывает сенсорную перегрузку. В результате кошка может отказываться от еды, предпочитая вытаскивать кусочки лапой или вовсе бросать их на пол.
Решение удивительно простое: достаточно подобрать посуду с широкими и невысокими краями, чтобы питомцу было комфортно. Наблюдая за тем, как кошка ест, внимательный хозяин может заметить признаки стресса и вовремя сменить посуду.
Длина усов — калибр тела
Усы помогают кошке оценивать, сможет ли она пролезть через узкий проход. Вибриссы расположены на голове и дают информацию о ближайшем препятствии, однако они могут загибаться, и кошка способна протиснуться в отверстие уже, чем длина ее усов. Тем не менее, в целом более крупные и пушистые породы имеют и более длинные вибриссы.
У мейн-кунов они могут достигать 15 сантиметров, тогда как у миниатюрных или гладкошерстных пород, например у корниш-рексов, усы короткие и нередко слегка закрученные.
Абсолютный рекорд принадлежит финскому мейн-куну по кличке Мисс Американский пирог. В 2005 году ее усы были официально внесены в Книгу рекордов Гиннесса — их длина составляла невероятные 19 сантиметров. Вот что значит быть по-настоящему усатым!
Скрытое оружие охотника
Большинство людей знают только про усы на морде кошки. Но у этих животных есть еще одна пара чувствительных волосков, о которой мало кто догадывается.
Речь идет о так называемых запястных усах — особых вибриссах на передних лапах, чуть выше запястий. Эти сенсоры играют ключевую роль во время охоты: когда добыча уже в лапах, именно они фиксируют малейшие движения жертвы.
Дело в том, что вблизи кошки видят хуже, чем на расстоянии. Эти чувствительные волоски подсказывают хищнику, куда нанести точный укус.
Кроме того, запястные усы помогают при лазании по деревьям, давая животному информацию о положении конечностей. Так что, когда ваша кошка карабкается на шторы или ловит муху — за успехом операции стоят не только острые когти, но и эти скрытые сенсоры.
Подвижные антенны
Вибриссы — не статичные волоски. Каждый ус закреплен в коже с помощью мышечных волокон, благодаря чему кошка может сознательно контролировать их положение. Она способна расправить вибриссы веером, направить их вперед — например, во время охоты, или прижать назад к щекам, если чувствует угрозу.
Такая подвижность — результат сложной работы лицевых мышц, которые позволяют животному менять положение усов за доли секунды.
Детектор настроения
По расположению усов можно безошибочно определить настроение кошки.
Когда они спокойно опущены и направлены в стороны — животное расслаблено и довольно. Прижатые назад усы сигнализируют о страхе или попытке защититься. Направленные строго вперед указывают на сосредоточенность и охотничий интерес. А сочетание расправленных усов с отведенными назад ушами зачастую означает агрессию и готовность атаковать.
Естественное обновление
Хотя усы нельзя подрезать искусственно, природа сама позаботилась об их обновлении. Подобно шерсти, вибриссы проходят циклы роста и выпадения. Поэтому найти в доме одинокий ус — вполне нормально. На месте выпавшего вырастает новый, и этот процесс происходит незаметно для владельца и безболезненно для животного.
Однако чрезмерное или внезапное выпадение усов может быть тревожным сигналом. Причиной могут стать аллергия, кожные инфекции, травмы или даже акне. В таких случаях питомца стоит показать ветеринару.
Как и в случае с любой другой частью тела, за состоянием вибрисс нужно следить — они могут рассказать о здоровье кошки больше, чем кажется на первый взгляд.
Не спят никогда
Даже когда кошка отдыхает или спит, ее усы остаются чувствительными к внешним раздражителям, например, к движению воздуха или прикосновению. Иногда можно заметить, как во сне они слегка подергиваются — это связано с фазой быстрого сна, когда питомец видит сны, а также с непроизвольными мышечными сокращениями.
Чувствительность вибрисс сохраняется всегда, и при резком изменении воздуха (например, от открывшейся двери) животное мгновенно проснется.
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