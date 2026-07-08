«Люди теряют значимость»: артисты против обучения ИИ на авторских материалах

Новый законопроект об ИИ вызвал резкую критику артистов

Сколько вообще сегодня стоит человеческий труд? И особенно тот, который нельзя измерить, например, квадратными метрами. В Госдуме обсуждают законопроект, который может изменить правила игры для миллионов авторов — писателей, музыкантов, художников и режиссеров. В ближайшее время все они станут не нужны, когда на оригинальных произведениях начнут обучать искусственный интеллект. То есть авторские песни, книги и фильмы будут использоваться бесплатно. Сколько потеряют артисты, посчитал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Десять секунд — новый музыкальный хит готов. Не демо, не черновик — полноценный трек. Пара манипуляций - и фильм снят: без режиссера, без съемочной группы, только идея и алгоритм, который превращает ее в картинку. Нейросети пишут книги, рисуют комиксы, создают картины и заставляют классику звучать по-новому.



Но прежде чем искусственный интеллект начал творить, его, как ребенка, обучили. Только вместо школьных учебников — миллионы книг, песен, фильмов, фотографий и картин. За каждым пикселем, каждой строчкой и каждой нотой стоит человек, его время, талант и годы работы.

Еще пару лет назад нейросети просто писали тексты. Сегодня они копируют голос, интонацию и даже мимику. Возможно, завтра смогут воспроизводить идеи и сам ход мыслей человека. Получается цифровой двойник, только работает он круглосуточно, ничего не требует и никогда не устает.

На этом фоне в Госдуму внесен законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ предлагает разрешить крупным разработчикам обучать нейросети на произведениях из открытого доступа без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения авторам.

«Данное направление на сегодняшний день никак не регулируется, но, с другой стороны, он (закон. — Прим. ред.) очень сырой, он недоработанный, в нем отсутствует конкретика», — отметил медиаюрист Рамиль Имангулов.

Сейчас Гражданский кодекс запрещает использовать произведения без согласия автора, но для разработчиков искусственного интеллекта предлагают сделать исключение. Именно это и вызвало острую реакцию творческого сообщества.

«Этот шаг достаточно серьезно поставит под угрозу в целом развитие и мотивацию креативной индустрии, особенно тех, кто только начинает свой путь. Поэтому мы кардинально против этого закона», — заявил музыкальный продюсер Павел Курьянов, известный как Пашу.

Продюсер и музыкант Bahh Tee напоминает: песня для автора — это не просто набор слов и нот. Это годы опыта, эмоции и часть жизни. Поэтому использование текстов и музыки для бесплатного учебника для нейросети автор считает несправедливым.

«Если этот законопроект будет принят в таком виде, то очень многие люди просто потеряют свою значимость», - считает Bahh Tee (Бахтияр Алиев).

Без права голоса останутся не только музыканты и певцы, но и артисты театра и кино. Нодар Джанелидзе — актер сериала «Великолепная пятерка» — уверен, что ИИ может исказить его образ.

«Я как актер могу отказаться сниматься в том или ином кино, потому что мне не нравится сценарий или образ, в котором меня как артиста хотят задействовать. Поэтому как мой образ применит ИИ, я не знаю, и меня это немножко пугает», - признался Джанелидзе.

И самое главное — закон не обязывает владельцев таких ИИ нести ответственность, если нейросеть сообщит ложную информацию. Проблема касается не только современных актеров и исполнителей. Нейросети уже научились «оживлять» тех, кого давно нет. В сети звучат новые песни с голосами Виктора Цоя, Юрия Хоя и Владимира Высоцкого. Для родственников легендарных артистов это уже вопрос не технологий, а уважения к памяти человека.

«Отдайте. То что ваше — теперь наше, еще и бесплатно. Я считаю, что это неправильно», — подчеркнул актер и режиссер Никита Высоцкий.

Впрочем, есть и противоположная точка зрения. Продюсер Александр Толмацкий убежден: искусственный интеллект никогда не заменит настоящего автора.

«Если человек думает, что ИИ ему конкурент, то это ошибочно. У человека есть душа, он создает свой материал, вкладывает свою душу, а ИИ — имитирует», — сказал продюсер Александр Толмацкий.

ИИ только начинает свой путь, но решать придется уже сейчас: что важнее — скорость развития технологий или защита тех, чьим трудом эти технологии становятся умнее.

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