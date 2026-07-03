Психолог Копп: стресс и подавленные эмоции влияют на возникновение болезней

Зависимость физического здоровья от психического состояния не является новой темой для медицины и психологии. Однако до сих пор она нередко трактуется упрощенно. На самом деле связь между эмоциями и болезнями гораздо сложнее: психика создает общий фон, который либо поддерживает тело, либо постепенно разрушает его.

О том, почему хронический стресс ведет к соматическим заболеваниям, как подавленные чувства становятся причиной лишнего веса и почему корень проблем часто находится в детстве, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал психолог Дмитрий Копп.

Что такое психосоматика

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: www.globallookpress.com / © Jochen Tack

Слово «психосоматика» состоит из двух греческих корней: «психо» — душа и «сома» — тело. То есть это наука (или, если точнее, область медицины и психологии) о влиянии душевных процессов на физическое здоровье.

При этом психика не подменяет собой болезнь, но создает тот самый фон, на котором болезни возникают легче, протекают тяжелее и хуже поддаются лечению.

И здесь важно не впасть в другую крайность. В последние годы появилось много популярных статей, где все сводят к простым формулам: «обида — это рак», «гнев — это гипертония», «невыплаканные слезы — это астма». Психолог Дмитрий Копп предупреждает: так делать нельзя. Психика устроена гораздо сложнее. Одна и та же эмоция у разных людей может привести к разным болезням, а может не привести ни к какой.

Все зависит от конкретной истории, от воспитания, от того, как человек привык обращаться со своими чувствами — задвигать их под ковер или выпускать пар понемногу. Проще говоря, психосоматика — это не детектор лжи для эмоций, а сложная система связей.

Почему состояние тела зависит от состояния психики

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: www.globallookpress.com / © West Coast Surfer

Люди начинают обращать внимание на состояние психики тогда, когда уже приходят проблемы со здоровьем. И на самом деле тема влияния состояния психики на здоровье касается абсолютно всех людей.

Состояние психики влияет на здоровье, но, по словам эксперта, нельзя смотреть на эту проблему слишком упрощенно. Сама психика не вызывает болезнь, она является скорее общим фоном, в котором живет человек. А этот фон, соответственно, может либо благоприятно влиять на то, как чувствует себя тело, а может разрушать и его, и здоровье.

«Тут можно вспомнить песню Ларисы Долиной „Погода в доме“ и представить наше тело как дом. Зависеть оно будет от атмосферы: если в доме уютно, комфортно, тепло, то, скорее всего, обстановка и ремонт сохранятся достаточно долго. А если в нем очень жарко либо очень холодно, либо повышенная влажность, либо, наоборот, очень сухо, то, конечно же, и ремонт, и предметы интерьера быстро придут в негодность, а потом начнут сыпаться и несущие конструкции», — объясняет эксперт.

Конечно, психику можно «закаливать» стрессом, но, как и настоящий процесс закаливания для тела, стресс должен быть краткосрочный, со спокойным периодом после на восстановление.

«Также можно привести пример про автомобиль. Если вы ездите спокойно по ровным дорогам и резко вдавливаете газ или тормоз нечасто, то такой автомобиль прослужит верой и правдой долгое-долгое время. А если вы постоянно газуете, тормозите, заходите в очень крутые повороты, то, думаю, что такой автомобиль не проедет и 10 000 километров, не развалившись. То же самое происходит с нашей психикой и с нашим телом», — подчеркнул психолог.

Простуда из-за стресса

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Примеров негативного влияния стресса на тело масса. Например, простудные заболевания.

Когда организм находится в состоянии стресса, ему необходимо как-то с этим справляться. На это уходит большое количество ресурсов и энергии, в том числе и на восстановление. По итогу у тела совсем не остается ресурсов для защиты от окружающих воздействий — от тех же бактерий, микробов.

«Это, наверное, можно сравнить с древней крепостью. Представьте, что живущий в ней народ очень дружелюбный, радостный. Каждый там добр и доверяет другому. Живущие в гармонии жители легко дадут отпор нападающим. А вот те, кто постоянно пребывает в склоках, в напряжении, в недоверии — такая крепость будет быстро завоевана, даже найдутся те, кто сам откроет двери недругам.

Так же и с нашим организмом. Когда очень много ресурсов уходит на тяжелые психологические процессы, то, конечно же, не остается совсем на то, чтобы бороться с окружающими воздействиями», — отметил Копп.

Причина лишнего веса

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Психоаналитик Франц Александер еще в середине прошлого века в Америке с группой ученых исследовал воздействие психики на здоровье и на то, как оно приводит к болезням. Он выявил чикагскую семерку заболеваний, на возникновение которых проблемы в психике оказывают существенное влияние. Это гипертония, язва, колит, астма, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит и нейродермит.

«Исходя из своей практики могу сказать, что причины того же лишнего веса бывают разные. Например, часто полный человек может не чувствовать себя в безопасности. И, ощущая эту внутреннюю небезопасность, организм принимает решение «нарастить броню», чтобы внутри появились ощущения защищенности, безопасности и спокойствия.

Другая причина может крыться в родовой истории. Например, предки во втором-третьем поколении испытывали состояние голода. И тогда от них может «передаться» послание потомкам о возможном голоде, к которому нужно заранее подготовиться. Недаром в народе есть пословица «Пока толстый сохнет, худой сдохнет», — объяснил психолог.

Еще одна причина лишнего веса — это ощущение собственной незначимости или неценности, и вообще отсутствие так называемой самоценности. И тогда человек буквально прибавляет себе веса. И эти три причины, по словам Коппа, далеко не единственные.

«Нужно понимать, что психика и ее взаимодействие с телом — это всегда очень сложная система. Со сложными причинно-следственными связями. И обратная ситуация — анорексия — тоже может иметь глубокие психологические причины, когда человек хочет исчезнуть, хочет не быть заметным, например.

Но нельзя, опять же, выстраивать прямолинейные связи, нет универсальной формулы по типу: обида — такая болезнь, а гнев — вот такая. Все гораздо сложнее и серьезнее, разбираться надо в каждом отдельном случае», — подчеркнул эксперт.

Степень проблемы может сильно зависеть от тяжести психологического состояния. И чем оно тяжелее, чем дольше оно находится внутри, тем сильнее будет влияние.

Причины родом из детства

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Вопрос в том, почему тяжелое психологическое состояние вообще возникает у человека. Здесь можно обратиться к влиянию культуры и социума на человека.

«Если вы обратитесь, например, к своему детству, то можете вспомнить, как вам не давали проявлять эмоции, особенно если вы мужчина. Вам наверняка говорили: „Не плачь, ты должен быть как бы крепким, сильным“. Девочек часто воспитывали таким же образом», — заметил психолог.

Когда человек с детства не умеет выражать свои эмоции, то он вынужден держать их под контролем, чтобы не расстраивать родителей, папу, маму, бабушку, дедушку. И эта привычка укореняется, из-за чего эмоции переживаются внутри человека, не выражаются в окружающее пространство.

«Тогда в некотором смысле человек превращается в скороварку, которая стоит на огне и там постоянно нарастает давление. Что происходит тогда со скороваркой? Подрывается клапан, и давление выходит наружу с оглушительным свистом.

Если перевести на человеческий пример — это истерики, нервные срывы. И это все последствия долгого серьезного психологического напряжения. Но если человек настолько сильный и крепкий, что удерживает даже подрывной клапан «скороварки», то, естественно, начнут вылетать там различные заклепки, и она может вообще разлететься на мелкие кусочки», — объясняет Копп.

Поэтому лучше наблюдать за собой и видеть предпосылки сложных психических процессов, которые могут привести к проблемам со здоровьем, в том числе серьезным. Начинаться все может с усталости, апатии, плохого аппетита, плохого сна и так далее.

И даже с утробы

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Психическое развитие ребенка начинается еще в утробе матери. Он чувствует и переживает все те же состояния, что и его мама. Если они кратковременные и сменяют друг друга, то это является нормой и ничего страшного не происходит. Но если мать во время беременности переживает тяжелое состояние и это происходит продолжительное время, то оказывает существенное влияние на то, как формируется психика будущего ребенка.

«Пример из моей практики: девушка никак не могла выносить ребенка. Забеременеть могла, а выносить плод — нет. Оказалось, девушка была нежеланным ребенком, мама забеременела рано, ей было всего 16 лет. И, конечно, она испытывала колоссальный страх перед родителями и последующими серьезными последствиями, особенно первое время, даже не хотела, чтобы ребенок рождался. Когда живот стал уже заметным, родители все узнали, были скандалы и обвинения, а также разрыв связи с семьей. И это, конечно, повлияло на формирование моделей поведения моей клиентки. У нее бессознательно начинает работать механизм: „Я боюсь забеременеть и боюсь появления ребенка на свет“. И хотя физически у девушки было все хорошо, тело постоянно отторгало плод», — рассказал Копп.

Помимо этого, ребенок чувствует очень напряженные взаимоотношения родителей, даже если ему это никак не показывают. Он ощущает этот тяжелый психологический фон внутри семьи и страдает от этого. Страдают его защитные функции, страдает иммунитет, это влияет на поведение, на успеваемость и на другие вещи.

«Если вы видите, что ребенок часто болеет или у него появляются какие-то психические отклонения, то в первую очередь лучше не его вести к психологу, а самим родителям прийти и посмотреть, а что происходит в паре. Потому что именно это оказывает самое серьезное влияние на ребенка, особенно в первые годы жизни.

Любой человек сконструирован таким образом, что он чувствует эмоции тех людей, которые рядом. И если вы будете находиться в обществе, допустим, тяжелого и злого человека, то даже если он будет стоять за вашей спиной, вы почувствуете какое-то неприятное состояние», — отметил Дмитрий Копп.

Часто людей, тонко чувствующих настроения и состояния других, называют эмпатичными. Однако на деле это умеет почти каждый человек. И ребенок, находящийся в очень тесной связи с родителями в первые годы жизни, особенно с матерью, считывает ее состояние.

Если мать находится в тяжелых эмоциях из-за отношений с отцом ребенка, то малыш тоже будет это переживать. Более того, может срабатывать такой механизм, при котором ребенок как будто бы начинает помогать матери перерабатывать эти эмоции, берет на себя их часть. А это уже может приводить к различным заболеваниям.

«Поэтому родителям важно учить детей проявлять свои эмоции, а не подавлять их. Тогда ребенок во взрослой жизни сможет вовремя спускать давление своей „скороварки“, да и, соответственно, психика не будет испытывать такие разрушительные последствия и не будет влиять на тело», — подчеркнул психолог.

Как взять психосоматику под контроль

Как психосоматика влияет на здоровье. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Но как вовремя заметить тревожные звоночки и не доводить себя до хронических болезней? Вот несколько ключевых рекомендаций.

Первый и самый важный шаг — отслеживать свое эмоциональное состояние. Честно ответьте себе: часто ли вы пребываете в тяжелых эмоциях? Есть ли у вас старые, «заскорузлые» обиды на кого-либо? Испытываете ли вы злость, агрессию, вину? Если вы обнаруживаете у себя эти маркеры — с ними обязательно нужно разбираться, а не задвигать в подсознание.

Когда появляется серьезное заболевание, и врачи разводят руками («теперь всю жизнь на таблетках и уколах»), это часто говорит о том, что причина кроется именно в психике. Психика словно «подбрасывает» телу тяжелый материал. Лекарства в этом случае лишь снимают симптомы, помогая организму не разрушиться под таким давлением.

Поэтому, если вы дошли до этой стадии, срочно ищите психолога или психотерапевта. Не исключено, что терапия станет главным путем к выздоровлению или, как минимум, к серьезному облегчению симптомов.

Разумеется, лучше не доводить до того, когда тело начинает страдать. Отношение к профилактике психического здоровья должно быть таким же, как к поддержке тела.

Для тела: регулярные чекапы, массаж, санатории, правильное питание.

Для психики: своевременная работа с эмоциями, наблюдение у специалистов (психологов, психотерапевтов), разбор «залежалых» чувств.

Не ждите, пока эмоциональный груз превратится в физическую боль. Наблюдайте за собой, не игнорируйте старые обиды и агрессию, а если болезнь уже настигла — ищите ее психосоматические корни вместе со специалистом. Ваше тело и психика скажут вам спасибо.