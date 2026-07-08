Цифровой пророк: в России создали ИИ для прогнозирования мировых эпидемий

В России создали ИИ для прогнозирования мировых эпидемий

В России разработали уникальную модель искусственного интеллекта, которая может спрогнозировать возникновение эпидемий. Об этом сообщила «Известия».

Автором инновационного проекта стал студент факультета кибербезопасности и информационной безопасности МТУСИ Жоаким Тимотео. Молодой человек прибыл в Москву из Анголы, чтобы заниматься технологиями дистанционного здравоохранения.

Созданная им система анализирует риски распространения инфекционных патологий, используя гибридный подход. Технология совмещает в себе классическое машинное обучение, глубокую аналитику временных рядов, а также метеорологические и медицинские данные.

Первоначально модель предназначалась для борьбы с малярией. Однако в процессе работы выяснилось, что алгоритм является универсальным и может быть масштабирован на другие виды угроз.

«Главная особенность модели заключается в объединении нескольких аналитических подходов. Такое сочетание позволяет выявлять сложные закономерности, которые традиционные модели зачастую не способны обнаружить», — пояснил создатель системы Жоаким Тимотео в интервью изданию.

Он отметил, что цель проекта — не просто предсказать количество случаев заболевания, а предоставить органам здравоохранения инструмент поддержки принятия решений. Модель заранее может выявить риск вспышек, оптимизировать распределение ресурсов и повысить эффективность профилактических мер.

По словам автора алгоритма, программа способна «видеть» развитие ситуации на горизонте от шести до восьми недель. Это дает медикам критически важное время для подготовки.

Базой для обучения нейросети послужил массив информации о заболеваемости в Анголе, охватывающий период более чем в четверть века — с 2000 по 2025 год.

Разработчик рассказал, что при наличии корректных баз данных алгоритм легко адаптируется под нужды любого региона.

Искусственный интеллект может эффективно предсказывать вспышки коронавирусных инфекций, холеры, лихорадки денге и хантавирусов.

Фактически медики получают в руки инструмент, позволяющий не просто реагировать на уже случившееся заражение, а действовать превентивно, распределяя лекарства и персонал в те зоны, где опасность только начинает формироваться.

Проект подчеркивает высокий потенциал международного сотрудничества в сфере высоких технологий на базе российских университетов.

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