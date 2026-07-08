Стало известно, кто станет вероятным преемником Трампа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 273 0

Президент США интересовался у своего окружения, кого они считают подходящей для этого кандидатурой.

Кто после Трампа станет следующим президентом США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - Pool via CNP

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Преемником Трампа может стать Джей Ди Вэнс

Преемником президента США Дональда Трампа с большой долей вероятности станет вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что Трамп долгое время спрашивал у своего окружения о лучшей кандидатуре в качестве преемника. Однако теперь глава Белого дома уверен в том, кто от его партии будет бороться за то, чтобы стать следующим американским лидером. Это Джей Ди Вэнс.

Переломным моментом для последнего стало заключение меморандума с Ираном в июне 2026 года.

Другая кандидатура, которую многие видели преемником действующего президента, — госсекретарь Марко Рубио. Сам он изначально не хотел баллотироваться на этот пост. Теперь шансов, что госсекретарь займет эту должность, стало еще меньше.

Согласно опросам, общий уровень поддержки американцами как Трампа, так и Вэнса находится приблизительно на одном не очень высоком уровне. Но вот среди республиканцев показатели уже неплохие: у действующего президента — 65%, у его возможного приемника — 62%, а у Рубио — 51%.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2028 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс- президент США Джо Байден резко раскритиковал нынешнего главу государства Дональда Трампа во время программного выступления на гала-вечере Демократической партии штата Мэриленд.

Он обвинил действующую администрацию президента в коррупции и высмеял ряд инициатив Трампа.

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