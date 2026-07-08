«Уничтожили мечту»: египетский футболист обвинил судей ЧМ-2026 в помощи Аргентине

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 511 0

Матч между двумя странами завершился триумфом южноамериканской команды со счетом 3:2.

В чем суть скандала с Египтом и Аргентиной на ЧМ-2026

Фото: Reuters/BRETT DAVIS

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Египетский форвард Зико: Аргентина заранее определена как победитель ЧМ-2026

Аргентинская сборная заранее определена как победитель чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщил нападающий сборной Египта Мостафа Зико, передают РИА Новости.

Футболист выразил резкое недовольство качеством арбитража в матче 1/8 финала, который состоялся в Атланте. По мнению египетского игрока, судейская бригада намеренно работала против его команды, чтобы обеспечить проход южноамериканцев в следующую стадию турнира и победу в финале.

Противостояние завершилось триумфом аргентинцев со счетом 3:2. При этом египтяне доминировали большую часть времени и вели с преимуществом в два мяча вплоть до 79-й минуты.

Ключевым моментом споров стал эпизод на 58-й минуте, когда главный судья Франсуа Летексье после проверки системой VAR отменил гол Зико, усмотрев нарушение правил со стороны Марвана Аттии в самом начале атаки.

«Этот судья вышел на поле с одной целью — засудить нас. Мы так хотели подарить радость египетскому народу, но что сказать, я поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Результат турнира заранее предрешен, остальные матчи можно вообще не проводить. Судья уничтожил мечту целой страны. Он был против нас, потому что нам нельзя было побеждать сборную Аргентины», — рассказал возмущенный форвард.

Эмоциональный накал в матче привел не только к отмене гола, но и к дисциплинарным санкциям в самом конце встречи. Уже в добавленное арбитром время красную карточку получил представитель тренерского штаба египетской сборной Саафан Эль-Сагир.

Несмотря на стартовое лидерство египтян, Аргентине удалось перевернуть ход игры в финальной десятиминутке.

Теперь южноамериканской команде предстоит четвертьфинальный поединок, где их соперником станет Швейцария.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля.

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