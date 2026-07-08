«Не простит»: журналист о реакции Трампа на поддержку Стуббом ударов Киева по РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 108 0

Александр Стубб искренне верит в собственную ложь о преимуществе Украины на поле боя.

Какой будет реакция США на поддержку Финляндией ударов по РФ

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Журналист Христофору: слова Стубба об ударах вглубь РФ могут разозлить Трампа

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что страны НАТО поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, может вызвать негативную реакцию президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего канала на YouTube.

Стубб сделал соответствующее заявление ранее 7 июля в интервью изданию Financial Times.

«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — заявил репортер.

Также журналист раскритиковал публичную риторику финского президента, заточенную на украинской тематике.

Военная риторика Хельсинки становится все более агрессивной. Ранее 1 июля Финляндия полностью отказалась от нейтралитета в вопросе распространения ядерного оружия, разрешив транзит, ввоз и размещение атомного вооружения.

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