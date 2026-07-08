Песков вспомнил встречу Путина и Зеленского в 2019 году: «Начал спорить»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 137 0

Это произошло на переговорах в Париже.

Когда Зеленский спорил с Путиным

Фото: Reuters/Yves Herman

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Песков: Зеленский начал спорить с Путиным уже на первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский начал спорить с российским лидером Владимиром Путиным уже на первой встрече. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Впервые главы двух стран лично пересеклись в Париже в декабре 2019 года на переговорах в «нормандском формате», посвященным ситуации на Донбассе. И уже тогда, по словам Пескова, Зеленский вел себя неподобающе.

«Они сели за стол. <…> И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: «Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?» — уточнил представитель Кремля.

В Париже тогда обсуждались минские договоренности, которые были подписаны в 2015 году. Пресс-секретарь подчеркнул, что текст совместного заявления был согласован экспертами еще до начала самой встречи. Она стала первым, но уже показательным опытом общения двух лидеров, заметил Песков.

На этих переговорах в 2019 году также присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что за заявлениями о якобы готовности к урегулированию скрывается курс на дальнейшее обострение ситуации.

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