ФСБ в Крыму задержала двух подозреваемых в государственной измене

Они по собственной инициативе сотрудничали с украинскими спецслужбами.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 года рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации в регионе», — уточнили в ФСБ.
По данным правоохранительных органов, задержанные по собственной инициативе установили контакт и начали сотрудничество с представителями украинских спецслужб. Подозреваемые передавали информацию о месте дислокаций российских военных в зоне СВО, о месте положения систем ПВО в республике, о последствиях ударов ВСУ по территории нашей страны, а также данные о российских военнослужащих.
Связывались задержанные со спецслужбами противника через мессенджер Telegram.
В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена», максимальная мера наказания по которой — пожизненное лишение свободы.
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России совместно с МВД РФ и Росгвардией задержали восьмерых участников террористической ячейки. Они готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.
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