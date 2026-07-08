ФСБ в Крыму задержала двух подозреваемых в государственной измене

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 72 0

Они по собственной инициативе сотрудничали с украинскими спецслужбами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ России задержали в Крыму двух подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«На территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, 1991 и 1996 года рождения, подозреваемых в собирании и передаче противнику сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации в регионе», — уточнили в ФСБ.

По данным правоохранительных органов, задержанные по собственной инициативе установили контакт и начали сотрудничество с представителями украинских спецслужб. Подозреваемые передавали информацию о месте дислокаций российских военных в зоне СВО, о месте положения систем ПВО в республике, о последствиях ударов ВСУ по территории нашей страны, а также данные о российских военнослужащих.

Связывались задержанные со спецслужбами противника через мессенджер Telegram.

В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена», максимальная мера наказания по которой — пожизненное лишение свободы.

Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ России совместно с МВД РФ и Росгвардией задержали восьмерых участников террористической ячейки. Они готовили вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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