Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре «Россия»
Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Президент России Владимир Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Приветственное послание зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Национальном центре «Россия».
Президент поздравил новобрачных с созданием семьи, пожелав им счастья, благополучия и исполнения всех заветных мечт.
Прежде Владимир Путин назвал институт семьи основой страны. Глава государства указал, что приоритетом России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей, улучшение демографической ситуации, а также поддержка материнства и детства.
Ранее в беседе с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым глава государства поддержал идею превращения многодетности на уровень национального бренда в России. Глава региона отмечал, что в 2025 году количество семей с тремя и более детьми в Оренбуржье увеличилось на 50%. Губернатор подчеркнул, что правительство области поддерживает многодетных россиян выплатами и помогает закрывать первоначальный взнос на ипотеку.
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