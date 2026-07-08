Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в Национальном центре «Россия»

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 80 0

Путин назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью каждого россиянина.

Путин поздравил участников свадебного фестиваля

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем семьи, любви и верности. Приветственное послание зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Национальном центре «Россия».

«Для каждого из нас семья — это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируется личность и мировоззрение человека. Закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», — отметил президент.

Президент поздравил новобрачных с созданием семьи, пожелав им счастья, благополучия и исполнения всех заветных мечт.

Прежде Владимир Путин назвал институт семьи основой страны. Глава государства указал, что приоритетом России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей, улучшение демографической ситуации, а также поддержка материнства и детства.

Ранее в беседе с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым глава государства поддержал идею превращения многодетности на уровень национального бренда в России. Глава региона отмечал, что в 2025 году количество семей с тремя и более детьми в Оренбуржье увеличилось на 50%. Губернатор подчеркнул, что правительство области поддерживает многодетных россиян выплатами и помогает закрывать первоначальный взнос на ипотеку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео