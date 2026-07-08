«Не успели осознать»: домохозяйка скончалась от рака из-за стирки одежды

Mirror: домохозяйка скончалась от рака из-за стирки одежды

Стирка грязной формы мужа-инженера стала причиной смерти 72-летней жительницы Великобритании Вероники Кидман от мезотелиомы. Об этом сообщило Mirror.

По версии членов семьи, смертельная доза микроскопических волокон асбеста попала в организм женщины в период с 1971 по 1989 год.

В это время ее супруг Ян работал выездным техником в компании BT и регулярно возвращался домой в одежде, покрытой густым слоем производственной пыли.

Веронике приходилось вручную выстирывать комбинезоны мужа по нескольку раз в неделю. Она тщательно терла ткань, контактируя с опасными частицами.

Страшный диагноз пенсионерке поставили в январе 2026 года, а всего через неделю после этого она скончалась в больнице. Мезотелиома— это редкая, но агрессивная злокачественная опухоль, которая развивается из тонкого слоя клеток, выстилающего внутренние полости тела: оболочку легких, брюшину, околосердечную сумку и оболочки яичка.

Симптомы болезни начали проявляться у Вероники еще за два года до трагического финала. Она жаловалась на сильные боли в животе и спине, а также на постоянную усталость.

В конце 2025 года медики обнаружили в ее брюшной полости новообразование, которое оказалось терминальной стадией рака.

Дочь покойной Бекки Ирвинг вспоминает, что мать всегда вела активный образ жизни и занималась пилатесом, поэтому ее внезапное угасание стало шоком для близких.

«Мы едва успели осознать диагноз, как ее не стало», — поделилась дочь погибшей в интервью изданию.

Юрист Наталья Рашворт-Уайт, представляющая интересы семьи, отметила пугающую тенденцию роста числа случаев «вторичного воздействия» асбеста, жертвами которого чаще всего становятся женщины.

Ян Кидман, который мог приносить волокна асбеста со строительных площадок и телефонных станций, скончался еще в 2014 году от кровоизлияния в мозг.

Теперь дети пары ищут его бывших коллег, работавших на станциях в восточном Лондоне, чтобы подтвердить факт наличия опасных материалов на рабочих местах.

Представители BT Group выразили соболезнования семье. Однако они заявили, что пока не получали официальных судебных исков, поэтому воздерживаются от подробных комментариев.

Родственники Вероники подчеркивают, что не винят отца в случившемся, но считают, что работодатель обязан был обеспечить безопасность сотрудников и предотвратить вынос токсичной пыли за пределы предприятий.

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