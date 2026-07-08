Украинские беспилотники атаковали станцию «Газпрома» на юге России
Данная точка входит в систему магистральных поставок голубого топлива в Турцию.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Украинские беспилоники атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на Кубани, сообщили в Telegram-канале компании.
Данная станция входит в систему магистральных поставок топлива из России в Турцию. По информации компании, удар ВСУ преследовали цель нарушить внешнеторговые потоки.
На площадке ведутся восстановительные работы. Повреждения, нанесенные оборудованию, ликвидируют специалисты и аварийные бригады.
В «Газпроме» сообщили, что благодаря быстро принятым противоаварийным мерам сбоев в транзите не произошло. Все обязательства перед турецкой стороной выполняются в штатном режиме, подача газа сохраняется на прежнем уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что БПЛА ВСУ атаковали рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В салоне находились 11 человек.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал произошедшее «вопиющим актом терроризма».
Это уже третий случай с начала июля, когда украинские дроны нацеливаются на гражданский транспорт в регионе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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