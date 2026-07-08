Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Поводом для такой инициативы стало решение организации временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР).

Эстония хочет лишить МОК европейского финансирования

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Madis Veltman

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Эстония собирается обратиться в Европейскую комиссию с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) из программ финансирования Евросоюза. Об этом сообщила ERR.

Поводом для такой инициативы стало решение организации временно восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР). Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в социальной сети X заявил, что власти страны считают позицию МОК ошибочной и намерены поднять этот вопрос на уровне европейских структур.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что считает решение комитета «позорным и безответственным». Он также утверждает, что смягчение ограничений для российских спортсменов на фоне конфликта с Украиной является неправильным шагом.

Цахкна отметил, что, по его мнению, МОК якобы игнорирует последствия происходящего и не учитывает ситуацию с украинскими спортсменами. Министр заявил, что приоритетом должны оставаться усиление ограничительных мер, соблюдение международных норм и сохранение принципов олимпийского движения.

Он также добавил, что восстановление контактов с Россией в нынешних условиях, по его оценке, является неверным решением, поскольку может создавать предпосылки для повторения подобных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении членства Олимпийского комитета России и отмене прежних рекомендаций, ограничивавших участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение было принято на фоне начала отбора к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028 в Доломитовых Альпах. В МОК заявили, что спортсмены должны иметь равные возможности для участия в соревнованиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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