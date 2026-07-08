Завела в безлюдное место и задушила: мать убитой в Ачинске девочки признала вину

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 5 011 0

Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

Мать девочки из Ачинска признала вину — новости, подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мать убитой в Красноярском крае девочки признала вину

Мать убитой в Ачинске Красноярского края пятилетней девочки признала вину. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета России (СК РФ) в мессенджере МАКС.

Женщину подозревали в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — то есть в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Накануне ее допросили, во время допроса она призналась в содеянном.

«Подозреваемая под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и… направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее. Оставив тело в растительности на насыпи, женщина проследовала автостопом в города Красноярск, Томск и Новосибирск…» — указывается в сообщении СК РФ.

Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что мать погибшей в Ачинске девочки найдена в Новосибирске благодаря бдительным прохожим. На тот момент она проходила по делу как свидетельница.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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