«Не надейтесь на поражение России»: что написал Залужный в колонке для Telegraph

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Бывший главком ВСУ — ключевой конкурент Зеленского на выборах.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Залужный призвал не надеяться на поражение России

В авторитетной британской газете The Telegraph вышла статья, которая явно идет вразрез с победными заявлениями Киева. Куда более интересно, что написал ее Валерий Залужный — посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ и один из возможных ключевых конкурентов Зеленского на выборах, если они, конечно, состоятся. И сделал он это ровно тогда, когда Зеленский поехал на саммит в Анкару просить поддержку у НАТО.

Залужный призвал не надеяться на скорое поражение России, а все чаще звучащие прогнозы об этом — как на самой Украине, так и в Европе — назвал неверными и опасными.

По его словам, современный конфликт — это не война быстрых маневров. Любые попытки локальных наступательных операций Киева обходятся ему слишком дорого и все дальше затягивают Украину в яму финансовой и технологической зависимости от западных стран.

Их Залужный также фактически списал со счетов. Заявил, что НАТО — это структура Старого света, не имеющая перспектив ни в техническом, ни в политическом плане.

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