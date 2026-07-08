«Только я так могу»: блогера Сашу Теслонда сбил мотоцикл в Париже

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Алена Куликова
Алена Куликова 63 0

Инфлюенсеру оперативно помог прохожий.

Блогера Теслонда сбил мотоцикл

Фото: Instagram*/teslond

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Блогер Саша Теслонд попал в ДТП в Париже

Блогер Саша Теслонд попал под колеса мотоцикла в центре Парижа. Об этом он рассказал в соцсетях.

От удара Теслонд упал, а сам мотоцикл врезался в припаркованные рядом автомобили.

Блогер сообщил, что ему оперативно помог случайный прохожий. Мужчина оказал первую помощь, усадил пострадавшего в свою машину и вызвал медиков. Очевидцы происшествия утверждают, что виновником аварии является именно водитель мотоцикла.

Сейчас блогер находится в парижской больнице. Врачи проводят обследование.

«Главное, что все живы, с остальным можно разобраться! А вообще, моя жизнь такая разная, блин, класс, только я так могу», — написал в посте блогер.

Саша Теслонд активно ведет несколько каналов в соцсетях, его аудитория превышает 500 тысяч подписчиков. Ранее в этом году подписчики активно обсуждали его развод с блогером Лизой Барашик: девушка обвинила Теслонда в измене.

Ранее 5-tv.ru писал, что 11-летний мальчик сбил группу монахов на угнанном пикапе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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