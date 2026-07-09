Завершает карьеру? Роналду опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Криштиану Роналду опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Футболист Криштиану Роналду опубликовал первое публичное обращение в социальных сетях после завершения выступления сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

Спортсмен разместил краткую, но емкую запись, в которой подчеркнул свою глубокую приверженность национальной команде.

«Португалия навсегда», — лаконично написал форвард, сопроводив публикацию фотографией со сборной.

Обращение последовало вскоре после того, как Португалия потерпела поражение в рамках плей-офф международного турнира.

Драматичный для португальцев матч состоялся 9 июля в рамках 1/8 финала мирового первенства. Встреча с национальной командой Испании завершилась со счетом 0:1, что привело к немедленному выбыванию португальцев из борьбы за кубок.

Ранее Роналду, комментируя итоги турнира, призвал не делать поспешных выводов о его будущем. Футболист отдельно отметил, что не намерен принимать важные решения относительно продолжения своей международной карьеры «сгоряча», находясь под влиянием эмоций от проигрыша.

Статистика выступлений Криштиану Роналду на чемпионатах мира указывает на то, что самым значимым достижением в его карьере в составе сборной остается четвертое место, завоеванное в 2006 году. С тех пор португальской команде, несмотря на наличие звездного форварда, ни разу не удавалось преодолеть стадию четвертьфинала.

После яркого старта на ЧМ-2026 сборная возлагал большие надежды на титул чемпиона. Однако мечтам о победе не суждено было сбыться.

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