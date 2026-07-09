Шторм, подтопления и отрезанные села: стихия ударила по нескольким регионам России

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Высота волн в море достигла нескольких метров.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

На Калининградскую область обрушился сильнейший за десятилетия шторм

Десятки поваленных деревьев и поврежденные автомобили. Сильнейший за последние десятилетия шторм обрушился на Калининградскую область. Движение в нескольких районах парализовано.

Из-за обрыва проводов без света остались дома, не работает уличное освещение. Жителей просят ни в коем случае не приближаться к морю. Высота волн достигает нескольких метров.

А это кадры из Дагестана. Отрезанными там остаются десятки сел. А после аварийного сброса воды с плотины разрушена дорога.

Прибывает вода сейчас и в Красноярском крае. После проливных дождей из берегов вышла река. Уже подтоплены десятки домов, мосты и дороги. Жители пытаются спасти имущество. У многих уничтожены сельхозугодья — поля и огороды полностью скрылись под водой.

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