Шторм, подтопления и отрезанные села: стихия ударила по нескольким регионам России
Высота волн в море достигла нескольких метров.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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На Калининградскую область обрушился сильнейший за десятилетия шторм
Десятки поваленных деревьев и поврежденные автомобили. Сильнейший за последние десятилетия шторм обрушился на Калининградскую область. Движение в нескольких районах парализовано.
Из-за обрыва проводов без света остались дома, не работает уличное освещение. Жителей просят ни в коем случае не приближаться к морю. Высота волн достигает нескольких метров.
А это кадры из Дагестана. Отрезанными там остаются десятки сел. А после аварийного сброса воды с плотины разрушена дорога.
Прибывает вода сейчас и в Красноярском крае. После проливных дождей из берегов вышла река. Уже подтоплены десятки домов, мосты и дороги. Жители пытаются спасти имущество. У многих уничтожены сельхозугодья — поля и огороды полностью скрылись под водой.
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