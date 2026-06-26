С любовью без ИИ: SHAMAN выпустил новый клип в честь Дня дружбы и единения славян
Музыкант отметил, что видеоролик создан без помощи искусственного интеллекта.
Фото, видео: Селезнев Павел/ТАСС; Telegram/ SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru
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SHAMAN выпустил новый клип в честь Дня дружбы и единения славян
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип на песню «БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ». Об этом музыкант сообщил в Telegram-канале.
Дронов отметил, что новая композицию он посвятил Дню дружбы и единения славян. Праздник отмечается ежегодно 25 июня.
«Мой новый клип на песню „БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ“ снят без помощи ИИ, он сделан с помощью народной любви!» — написал SHAMAN.
Каждый кадр клипа, как добавил певец, пропитан настоящими эмоциями: в нем нет постановки и масок.
«Этот летний, легкий и искренний ролик вызовет у каждого улыбку и хорошее настроение», — добавил SHAMAN, отметив, что с нетерпением ждет, когда начнет исполнять новую песню на своих концертах.
Ранее Ярослав Дронов обратился к выпускникам. Чтобы поддержать молодых людей перед одним из важнейших событий в их жизни, артист представил специальную версию своей популярной композиции «Я русский». В ней он призвал всех вчерашних школьников «Сдать русский всему миру назло».
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