С любовью без ИИ: SHAMAN выпустил новый клип в честь Дня дружбы и единения славян

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Музыкант отметил, что видеоролик создан без помощи искусственного интеллекта.

Фото, видео: Селезнев Павел/ТАСС; Telegram/ SHAMAN / shaman_channel; 5-tv.ru

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SHAMAN выпустил новый клип в честь Дня дружбы и единения славян

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип на песню «БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ». Об этом музыкант сообщил в Telegram-канале.

Дронов отметил, что новая композицию он посвятил Дню дружбы и единения славян. Праздник отмечается ежегодно 25 июня.

«Мой новый клип на песню „БРАТЬЯ СЛАВЯНЕ“ снят без помощи ИИ, он сделан с помощью народной любви!» — написал SHAMAN.

Каждый кадр клипа, как добавил певец, пропитан настоящими эмоциями: в нем нет постановки и масок.

«Этот летний, легкий и искренний ролик вызовет у каждого улыбку и хорошее настроение», — добавил SHAMAN, отметив, что с нетерпением ждет, когда начнет исполнять новую песню на своих концертах.

Ранее Ярослав Дронов обратился к выпускникам. Чтобы поддержать молодых людей перед одним из важнейших событий в их жизни, артист представил специальную версию своей популярной композиции «Я русский». В ней он призвал всех вчерашних школьников «Сдать русский всему миру назло».

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