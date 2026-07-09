«Всю жизнь хочу похудеть»: PR-менеджер Хилькевич решила сбросить 30 килограммов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 96 0

После хейта в соцсетях девушка заключила пари с актрисой, что достигнет желаемой формы.

Фото, видео: Instagram*/annakhilkevich; 5-tv.ru

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PR-менеджер Хилькевич решилась похудеть на 30 килограммов после критики

PR-менеджер актрисы Анны Хилькевич Виктория Танес решилась похудеть на 30 килограммов после того, как ее раскритиковали за лишний вес, и заключила с артисткой соответствующее пари.

На видео, которое Хилькевич опубликовала в соцсети, она пришла поддержать свою сотрудницу и посоветовала той не обращать внимания на хейт. Виктория поделилась с артисткой планами по сбросу веса. В ответ актриса спросила, действительно ли девушка хочет измениться ради себя самой, или же это влияние недоброжелателей. Та призналась, что это ее давнее и осознанное стремление.

«Я всю жизнь хочу похудеть. <…> Я на 30 килограммов хочу похудеть», — рассказала Танес.

Хилькевич предложила своему менеджеру спор о том, сможет ли она достичь желаемого веса за пять месяцев. Если Танес добьется цели, актриса исполнит любое ее желание в пределах разумного.

Ранее PR-менеджер актрисы Анны Хилькевич Виктория Танес столкнулась с публичной критикой из-за веса. Некий аноним опубликовал в соцсетях ее неудачный снимок и подписал «толстушка» — травлю поддержали другие пользователи. Актриса сразу заступилась за свою сотрудницу, сказав, что те, кто насмехается над другими из-за внешности — ненормальные и несчастные люди.

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