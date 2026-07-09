«Роскосмос» показал снимок циклона, пришедшего к Москве

Ранее он бушевал в Калининградской области, оставив без электричества несколько населенных пунктов.
Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович
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Спутники «Роскосмоса» зафиксировали циклон, который ранее бушевал в Калининградской области и теперь подошел к Москве. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
«Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве», — говорится в сообщении к посту со снимком.
Фотография атмосферного вихря с высоты более 35 тысяч километров была сделана с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что синоптик Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил, что в ближайшее время резкого потепления ждать не стоит. По словам специалиста, прохладная и дождливая погода связана с влиянием атлантического циклона, который продолжает определять ситуацию.
Он также отметил, что температура может начать постепенно повышаться после смены воздушных потоков, однако точные прогнозы пока делать рано.
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