«Роскосмос» показал снимок циклона, пришедшего к Москве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 114 0

Ранее он бушевал в Калининградской области, оставив без электричества несколько населенных пунктов.

Космические аппараты зафиксировали приближение циклона к Мос

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

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Тема:
Погода

Спутники «Роскосмоса» зафиксировали циклон, который ранее бушевал в Калининградской области и теперь подошел к Москве. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

«Восьмого июля на Калининградскую область обрушился штормовой циклон, который повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов, на время оставил без электроснабжения ряд населенных пунктов. Сегодня циклон уже подошел к Москве», — говорится в сообщении к посту со снимком.

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Фотография атмосферного вихря с высоты более 35 тысяч километров была сделана с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что синоптик Росгидромета Анатолий Цыганков объяснил, что в ближайшее время резкого потепления ждать не стоит. По словам специалиста, прохладная и дождливая погода связана с влиянием атлантического циклона, который продолжает определять ситуацию.

Он также отметил, что температура может начать постепенно повышаться после смены воздушных потоков, однако точные прогнозы пока делать рано.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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