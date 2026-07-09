Имитация покупок: как «дофаминовые сайты» борются с импульсивными тратами

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Развитие таких площадок демонстрирует новый подход к решению проблемы потребительского поведения.

Как перестать тратить деньги на импульсивные покупки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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CBS: «дофаминовые сайты» в Южной Корее борются с импульсивными тратами

В Южной Корее набирают популярность специальные «дофаминовые сайты», которые позволяют имитировать процесс покупок без реальных финансовых затрат. Об этом сообщило CBS News.

Подобные платформы созданы для людей, страдающих от компульсивного желания тратить деньги и постоянно заказывать новые товары или еду через интернет.

Благодаря таким сервисам пользователи могут имитировать процесс выбора, оформления заказа и ожидания доставки. При этом они получают необходимый прилив гормона удовольствия без ущерба для бюджета.

Финансовые эксперты отмечают, что сама идея не решает проблему компульсивного поведения полностью, но может стать одним из инструментов самоконтроля. Особенно для людей, которые часто покупают товары не из необходимости, а ради эмоций, снятия стресса или ощущения награды.

По их словам, развитие таких площадок демонстрирует новый подход к решению проблемы потребительского поведения через психологическую стимуляцию, заменяющую физическое владение вещью.

Психологи советуют при склонности к импульсивным покупкам использовать и другие приемы: откладывать покупку хотя бы на сутки, удалять данные банковской карты из приложений, ограничивать уведомления магазинов и заранее составлять список действительно нужных расходов.

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