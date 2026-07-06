Нет ботоксу и пластике: Сати Казанова поделилась секретом молодости

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 30 0

Артистка заявила, что «пришла к принятию» возрастных изменений.

В чем секрет молодости и красоты певицы Сати Казановой

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сати Казанова отказалась от ботокса и операций в пользу методики Аюрведа

В то время как многие селебрити в погоне за молодостью обращаются к пластическим хирургам, певица Сати Казанова решила пойти другим путем, выбрав поддерживающие здоровье кожи процедуры. О своем подходе к сохранению красоты она рассказала в интервью порталу Lady Mail.

Артистка заявила, что отказалась от пластических операций и ботокса, отдав предпочтение методике Аюрведа: раз в несколько месяцев она делает инъекции препарата на основе растительных экстрактов, стимулирующих естественные процессы обновления кожи. По словам Казановой, процедуры она проходит у «одной чудесницы».

«Она колет мне аюрведический препарат. Он абсолютно органический, основанный на выжимках растений. И, безусловно, он не дает тех эффектов, как у всех синтетических веществ, которые содержат в себе достаточно агрессивные компоненты. Этот же препарат выводится очень быстро, и он лишь помогает собственному организму, эпидерме самой активно работать», — сказала певица.

Казанова подчеркнула, что поддерживать красоту и молодость ей также помогают регулярный массаж лица и медитации. При этом исполнительница отметила, что за последний год «окончательно пришла к принятию» возрастных изменений.

Ранее певица заявила, что завершила грудное вскармливание своего ребенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило три тысячи человек
1:49
Гидросамолет с пассажирами потерпел крушение в Нью-Йорке
1:30
Нет ботоксу и пластике: Сати Казанова поделилась секретом молодости
0:40
«Оранжевый» уровень тревоги: Землю накроет мощная магнитная буря
0:35
Виновник смертельного ДТП в Калининграде ранее привлекался за пьяное вождение
0:19
Мужской климакс — миф? Уролог раскрыл правду о дефиците тестостерона

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Юлия Меньшова приехала на могилу отца в годовщину его смерти
«Содержанка сразу?»: Киба рассказала, на какие жертвы идет в новых отношениях
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео