Нет ботоксу и пластике: Сати Казанова поделилась секретом молодости

Сати Казанова отказалась от ботокса и операций в пользу методики Аюрведа

В то время как многие селебрити в погоне за молодостью обращаются к пластическим хирургам, певица Сати Казанова решила пойти другим путем, выбрав поддерживающие здоровье кожи процедуры. О своем подходе к сохранению красоты она рассказала в интервью порталу Lady Mail.

Артистка заявила, что отказалась от пластических операций и ботокса, отдав предпочтение методике Аюрведа: раз в несколько месяцев она делает инъекции препарата на основе растительных экстрактов, стимулирующих естественные процессы обновления кожи. По словам Казановой, процедуры она проходит у «одной чудесницы».

«Она колет мне аюрведический препарат. Он абсолютно органический, основанный на выжимках растений. И, безусловно, он не дает тех эффектов, как у всех синтетических веществ, которые содержат в себе достаточно агрессивные компоненты. Этот же препарат выводится очень быстро, и он лишь помогает собственному организму, эпидерме самой активно работать», — сказала певица.

Казанова подчеркнула, что поддерживать красоту и молодость ей также помогают регулярный массаж лица и медитации. При этом исполнительница отметила, что за последний год «окончательно пришла к принятию» возрастных изменений.

Ранее певица заявила, что завершила грудное вскармливание своего ребенка.

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