«Папа договорился»: дочь Жукова перевели на домашнее обучение из-за травли

Дочь Жукова перевели на домашнее обучение из-за травли в школе

Шестнадцатилетняя Ника Жукова перестала посещать обычную школу из-за постоянной травли, которую спровоцировала популярность ее знаменитого отца. Об этом сам Сергей Жуков рассказал телеканалу «Москва 24».

По его словам, как только девочка делает малейший шаг на сцене или в творчестве, тут же раздаются обвинения в использовании связей отца.

«А, ну понятно, это папа договорился», — цитирует музыкант типичные комментарии в адрес наследницы.

Еще в 2025 году лидер группы «Руки вверх» подчеркнул, что столкнулся с этим еще на этапе детского сада, и с годами ситуация лишь усугубилась.

«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится. Хотя тот же буллинг по этому поводу был, начиная с детского сада», — рассказал он тогда изданию Voice.

Ради спокойствия ребенка семья приняла решение о смене формата обучения. Сейчас Ника занимается дома, чтобы избежать постоянного стресса и давления со стороны сверстников. При этом, по мнению Жукова, никакие деньги и связи не способны гарантировать настоящий прорыв в искусстве — купить рекламу или наряд можно, но главную роль в кино — никогда.

Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд воспитывают троих сыновей и дочь Нику, которая, несмотря ни на что, продолжает развиваться: она ведет блог, играет в Детском музыкальном театре и уже снимается в кино.

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