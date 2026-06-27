Лариса Долина отчитала детей за макияж: напала в коридоре

Певица Лариса Долина отчитала детей-артистов за сценический макияж

Юная певица, танцовщица и блогер Вера Гурдова и ее коллега по сцене, чуть постарше, вместо совместной фотографии с народной артисткой России Ларисой Долиной получила жесткий выговор. За кулисами очередного концерта девочки увидели звезду и тут же получили пару непрошенных советов. Например, отказаться от сценического макияжа, потому что еще рано.

Вера Гурдова с малых лет на сцене, выступает со знаменитостями, такими как Лада Дэнс, Ирина Ортман, блогеры Мария Янковская, Betsy (Светлана Чертищева. — Прим. ред.), Вова Солодков. На счету девочки уже множество наград и побед в певческих конкурсах. Она привыкла выходить к зрителям не только в красивом платье, но и с гримом.

Тональный крем и розовую помаду Лариса Александровна не оценила. Она подошла к Вере, указала пальцем и заявила, что это лишнее для ребенка. После попытки сопровождавших юную артистку взрослых защитить ее, сделала и им замечание.

«А зачем тебя красят в таком возрасте? Скажи! Ты и так хорошенькая… Она и так хорошенькая вообще, невозможно! Ох, эти мамы! Тоже (второй девочке. - Прим. ред.) губы накрасили зачем-то. Безобразие!» — возмущалась Долина.

Подписчики по-разному отнеслись к поведению народной артистки. Долину в заносчивости и претензии на экспертность во всех сферах. И удивились, что певица обратилась не к родителям Веры, а к ней самой — прикрикнула на девочку за выбор взрослых — мамы, педагогов и менеджеров.

«Спасибо за непрошенный совет. Девочка очень в нем нуждалась»;

«А зачем этот вопрос задавать ребенку, как она может ответить взрослому человеку? Вы не понимаете, что унижаете ребенка»;

«Я тоже считаю, что детей ни к чему красить, но дело не мое»;

«Первый раз согласна с Долиной, зачем красить маленького ребенка, у нее действительно очень миленькое и хорошенькое личико», — написали комментаторы.

Пережившая немало скандалов за последнее время Лариса Александровна тем временем занимается более крупными проектами, чем встречи с начинающими исполнителями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина ищет сценариста для фильма или сериала о себе.

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