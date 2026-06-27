«Все позади»: актриса Елена Ксенофонтова обратилась к 16-летней дочери

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 87 0

Девушка окончила школу с одной единственной четвертой в аттестате.

Актриса Елена Ксенофонтова обратилась к 16-летней дочери

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

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Актриса Елена Ксенофонтова поздравила дочь с выпускным

Дочь актрисы Елены Ксенофонтовой Софья окончила среднюю школу с аттестатом, в котором стоят практически одни пятерки. Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети.

«Сегодня выпускной у моей Богини! Экзамены, слезы, бесконечные занятия, бессонные ночи… все позади. Теперь можно выдохнуть и немножечко отдохнуть. Моя прекрасная Софья, свети!» — написала Елена Ксенофонтова.

текстАктриса Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей. Instagram*/ elena_ksenofontova_official

Также артистка опубликовала редкие кадры с наследницей. На снимках Софья в нежно-лиловом платье в пол позирует вместе с матерью, а на ее груди виднеется темно-красная ленточка: «Выпускник 9 класса».

Кроме того, актриса опубликовала фотографию аттестата Софьи, где стоят практически одни пятерки. Девушка закончила 9 классов с одной единственной четверкой по русскому языку.

У Елены Ксенофонтовой двое детей: 23-летний сын Тимофей от актера Ильи Неретина и 16-летняя дочь Софья от адвоката Александра Рыжих.

Ранее телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь Марусю с 17-летием.

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